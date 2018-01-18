Ирина Луценко: Закон о реинтеграции Донбасса критически невыгоден для Москвы

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявила представитель Президента в парламенте Ирина Луценко.

«Исторический закон проголосован. 280 народных депутатов поддержали законопроект о реинтеграции Донбасса - критически невыгодный для Москвы документ, который фиксирует на законодательном уровне факт оккупации части Украины Российской Федерацией. Мы признали Россию агрессором», - заявила она после принятия законопроекта № 7163 на своей странице в Facebook.

Ирина Луценко отметила, что закон закрепляет юридическую базу для сохранения санкций против России, которой придется нести полную ответственность как за нарушение прав и свобод на временно оккупированных территориях, так и за материальный ущерб - разрушенную инфраструктуру, затопленные шахты, уничтоженные предприятия.

«Закон определяет статус ОРДЛО как временно оккупированные территории, что влечет за собой все последствия, в соответствии с международным правом ... В законе также определяется понятие «российская оккупационные власти» и «российские оккупационные войска», что позволит Украине в будущих судах против РФ и, в частности, в Гаагском трибунале, судить военных России», - уточнила представитель Президента в парламенте.

Также принятый документ фиксирует право Украины на самооборону. Согласно ст. 51 Устава ООН это дает возможность использовать не только оружие украинского производства, но и закупать за рубежом. Ирина Луценко отметила, что закон также «гармонизирует правовое поле Украины с реальной ситуацией на Донбассе и ставит точку в дискуссии о праве использовать армию для защиты страны».

Но главным, по мнению Ирины Луценко, стал сигнал для жителей Донбасса о стремлении освободить оккупированные территории от сепаратистов и террористов: «Главная идея - возвращение и восстановление суверенитета, а не отторжение временно оккупированных территорий. Это также сигнал для Крыма, что крымский полуостров и его жители будут освобождены от оккупации Российской Федерацией. Это сигнал для Кремля, что Украина не отдаст украинскую территорию врагам».

Представитель Президента в парламенте обратила внимание на количество депутатов, поддержавших законопроект о реинтеграции Донбасса. «Очень важный момент: голосование в 280 голосов подтверждает существование проукраинского большинства в Верховной Раде Украины», - добавила Ирина Луценко.