Муженко распорядился подготовиться к принятии Javelin на вооружение ВСУ

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко распорядился подготовиться к принятию на вооружение Javelin. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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«Мною отданы распоряжения по разработке мероприятий подготовки и принятия на вооружение Вооруженных сил американских противотанковых ракетных комплексов Javelin», - написал Муженко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, Муженко выразил убеждение, что американские противотанковые системы Javelin, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов. «Для того чтобы получить такое оружие, нам необходимо иметь соответственно подготовлены места для его хранения, ведь к этому есть требования. Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ в качестве элемента сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией», - заявил Муженко.

Говоря о сроках, когда системы могут быть переданы Украине, генерал отметил, что на эту тему общался со своими коллегами из других стран. «Они называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев», - сказал начальник Генштаба.