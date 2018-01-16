Филе осетра за 300 гривень и семга за 154: появились свежие фото меню Рады

Посетителям столовой в Верховной Раде Украины предлагают филе осетра почти за 300 гривень и семгу за 154 гривни.

Соответствующий ценник сфотографировал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

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Стоит отметить, что в парламентской столовой также представлен широкий ассортимент блюд по вполне приемлемым ценам. В частности, цена салата из моркови - 10 гривень, из свеклы - 13 гривень, капусты - 16 гривень, "Цезарь" - 31 гривня, салат "Царский" - 64 гривни.

Голубцы с мясом и рисом обойдутся в 51 гривню, свиные котлеты - 43 гривни, вареники с мясом - 49 гривень, отбивные - 54 гривни, лосось запеченный - 129 гривень.

Как сообщал УНИАН, среди самых популярных блюд в столовой украинского парламента - красный борщ с пампушками, грибная юшка и котлеты.