Борщ и котлеты: столовая Рады назвала самые популярные блюда и их цены (фото)

Среди самых популярных блюд в столовых украинского парламента - красный борщ с пампушками, грибная юшка и котлеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам во время мероприятия в рамках дня открытых дверей столовой сообщил директор предприятия Николай Бобренко.

Мероприятие с целью ознакомления с работой парламентской столовой проходил в помещении по адресу: улица Садовая, 3, на первом этаже. Журналисты имели возможность ознакомиться с предлагаемыми блюдами и ценами на них, а также пообщаться с директором предприятия.

Среди самых популярных блюд в столовых парламента Бобренко назвал красный борщ с пампушками, грибную юшку. "На второе часто берут обычные котлеты из курятины, телятины и смешанного фарша", - сказал он.

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В столовой, расположенной в самом здании Верховной Рады, где часто обедают депутаты и представители иностранных делегаций, в меню можно встретить и красную рыбу, соответственно и стоимость обеда здесь может быть выше.

Директор предприятия заверил, что не бывает такого, чтобы за день не была раскуплена вся приготовленная пища.

Относительно меню, он подчеркнул, что оно меняется почти каждый день. Всего в меню предприятия есть до 300 блюд, которые сменяют друг друга.

"Меню разрабатывает завпроизводства вместе с технологом, с моим участием, с участием заместителя директора по производству", - пояснил Бобренко.

На вопрос, обращались ли когда-либо к нему с жалобами на качество пищи, директор предприятия отметил, что на его опыте такого не было.

Средний счет под куполом ВР, по словам директора предприятия, - 60 грн, а если речь идет о "полном комплексе", - то до 100 грн.

"Алкоголь в столовых ВР продавать запрещено уже несколько лет", - добавил Бобренко.

Относительно ценовой политике он отметил, что на нее влияет много факторов, в частности, ценовая политика поставщиков и в стране в целом.

"На себестоимость влияет очень много факторов, одним из которых являются налоги”, - сказал Бобренко.

По его словам, государственное предприятие "Столовая Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины" за 9 месяцев 2017 года уплатило в государственный бюджет Украины 3 млн 319 тыс. грн налогов.

Он пояснил, что всего на предприятии есть два производства: на этой локации и на ул. Садовой, 3-а.

"Эти два производства обеспечивают все объемы предприятия в целом", - сказал Бобренко.

Он также добавил, что штат предприятия составляет 110 человек, из которых поваров - 60-65.

Он добавил, что в среднем в день именно эту столовую (на первом этаже ул. Садовой, 3) посещает до 300 человек, а в пленарную неделю - вдвое больше.