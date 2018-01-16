Стычка у Рады: пострадал один правоохранитель (фото)

Во вторник, 16 января, около 11.00 у стен Рады митингующие подожгли принесенные ими пять автомобильных шин. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Когда спасатели пытались потушить подожженное, митингующие применили слезоточивый газ, в сторону правоохранителей начали бросать брусчатку, покрышки и другие посторонние предметы, рассказали в полиции.

"В результате инцидента пострадал один правоохранитель. Кроме того, за нарушение публичного порядка в полицию доставлен один участник акции", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11:30 шины удалось потушить. Пока ситуация контролируемая, правоохранители несут службу в усиленном режиме.

Как сообщал УНИАН, на площади Конституции, напротив центрального входа в здание Верховной Рады Украины, произошла стычка между митингующими и правоохранителями.