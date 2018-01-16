В БПП прогнозируют принятие закона о реинтеграции Донбасса еще на утреннем заседании ВР

Лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов считает, что закон о реинтеграции Донбасса может быть принят еще на утреннем заседании Верховной Рады сегодня.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Герасимов отметил, что сейчас парламент проходит ориентировочно 150-160-ю поправку к законопроекту о реинтеграции Донбасса, а всего их около 700.

В то же время он убежден, что дальше работа пойдет быстрее, ведь именно 1-й и 2-й разделы законопроекта, поправки к которым сейчас проходит ВР, вызвали наибольшие споры и при рассмотрении на комитете.

"Я думаю, что после перерыва, который сейчас будет (имеется в виду перерыв в утреннем заседании ВР - УНИАН), пойдет гораздо быстрее. И мы получим возможность уже на утреннем заседании этот закон принять", - сказал депутат.

На уточнение, хватит ли голосов на принятие этого закона, Герасимов подчеркнул, что фракция "БПП" будет полностью поддерживать этот закон, а в отношении других фракций сказать не может. "По моему мнению, голоса есть", - добавил парламентарий.

Также на вопрос относительно того, что, в случае, если окончательный вариант закона не будет таким, каким хотел его видеть президент, возможно ли его вето, Герасимов сказал: "Стратегических различий по этому законопроекту я не вижу. Я думаю, тот текст, который сегодня будет принят, - пока все полностью согласовано и найдены лучшие конструкции, повышающие эффективность нашего сопротивления агрессии, и которые повышают эффективность возвращения суверенитета на этой территории".