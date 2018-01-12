16 января планируется рассмотрение в Раде законопроекта о реинтеграции Донбасса

Во вторник, 16 января, планируется рассмотрение в Верховной Раде Украины во втором чтении проекта Закона «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163).

Это предусмотрено проектом расписания заседаний Верховной Рады Украины на 16-19 января 2018 года, размещенным на официальном сайте парламента.

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Также 16 января планируется включить в повестку дня сессии рассмотрение президентского законопроекта «О Высшем антикоррупционном суде» и четырех депутатских альтернативных законопроектов по этому вопросу.

Но до этого, 15 января, состоится Согласительный совет лидеров фракций и председателей комитетов парламента, где будет определено, когда именно эти законопроекты будут рассматриваться и включаться в повестку дня.