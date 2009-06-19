Для Кислинского специально создали должность в СБУ

Экс-заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ назначен заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщила глава Секретариата Президента Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

Она отметила, что А.КИСЛИНСКИЙ будет заниматься в этом ведомстве гуманитарными вопросами, в частности, вопросами рассекречивания фактов Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил А.КИСЛИНСКОГО от должности заместителя главы своего Секретариата.

18 июня Президент своим указом увеличил количество заместителей председателя Службы безопасности Украины на одного человека – с пяти до шести.