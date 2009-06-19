Черномырдин: Тимошенко двое брюк надо носить, чтобы не продувало...

Виктор Черномырдин, который завершил свою миссию российского посла в Украине, заявил, что по-человечески всегда уважал и уважает президента Украины Виктора Ющенко, а премьеру Юлии Тимошенко посоветовал носить две пары брюк.

"Я как человека его (Ющенко) уважаю. Он романтик. Он рисует. И это хорошее качество. Я не рисую, а если нарисую, никому мало не покажется", - сказал Черномырдин в пятницу на прощальной встрече с украинскими журналистами в Киеве.

Черномырдин, известный своими афоризмами, также охарактеризовал премьер-министра Юлию Тимошенко. "Что касается Тимошенко, я сказал, а сегодня могу только добавить: ей двое брюк надо носить, чтобы не продувало... Я ее вижу такой, как я сказал. Так нельзя поступать. Личностное - это должно быть на втором плане. Нельзя это выпячивать, нельзя. Такова природа политика", - сказал Черномырдин.

Ранее в интервью РИА Новости Черномырдин заявлял, что Тимошенко "целеустремленная, напористая, харизматичная. Ей бы брюки... А кое-кому в Украине вместо брюк юбки одеть". В то же время, он сказал, что работа в правительстве - это такая работа, где не стоит ждать благодарности и нет поводов улыбаться. "Благодарят других и в другом месте", - сказал Черномырдин, вспомнив и о своем опыте премьера. (Черномырдин возглавлял правительство РФ с 1992 по 1998 годы.)