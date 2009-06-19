Эксперт считает, что мир уже устал от Украины

События последней недели, которые произошли вокруг Украины, засвидетельствовали, что “мир уже устал от Украины”, сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, “эта неделя засвидетельствовала, что мир уже устал от Украины”.

В подтверждение своих слов А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что Россия “устала” от просьб о кредите, на которые уже несколько раз ответила отказом. В Европейском Союзе “усталость нашла проявление в том, что Европа решила оказать Украине финансовую помощь” для закачивания газа в подземные хранилища, отметил эксперт.

“Это означает лишь одно – что этот год рассматривается нашими партнерами и на севере, и в Европе как последний год жизни в кредит”, - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Он не исключает, что помощь Украине со стороны Евросоюза “в ситуации, когда мы ставим под угрозу поставки газа в Европу, будет сопровождаться жесткими, возможно, пока еще нам не известными ультиматумами” по реформированию газового сектора и в первую очередь НАК “Нафтогаз Украины”.

В связи с этим, убежден эксперт, “с этой недели нужно взять в фокус проблему того, какова судьба НАКа и ГТС (газотранспортной системы - УНИАН) в 2010 году и какие сейчас будет брать на себя обязательства украинская сторона, беря кредитование под зиму-2010”.

К сожалению, отметил А.ЕРМОЛАЕВ, информации о ходе переговоров сейчас нет, но, исходя из того, в какой атмосфере проходят консультации, они “ставят под угрозу эти две проблемы”.