Тимошенко не может объяснить феномен: люди платят, а деньги не доходят

Если со следующего месяца предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) будут перечислять полученную оплату за газ не на специальные распределительные счета в "Ощадбанке", а на другие счета, то эти средства будут списаны налоговой службой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совещании с представителями местных властей заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, высказав критику по поводу того, что не выполняется распоряжение правительства об открытии специальных распределительных счетов для перечисления на них денег за газ предприятиями ТКЭ.

«Мы приняли постановление правительства о том, что если со следующего месяца какие-либо деньги будут зачислены не на распределительные счета теплокоммунэнерго, все деньги будут налоговой просто списываться. С Национальным банком мы найдем взаимопонимание, чтобы списывать мгновенно – день в день. И чтобы потом никто не жаловался, потому что у нас просто другого выхода нет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она привела данные, что на сегодняшний день, население платит за газ 85% предприятиям ТКЭ, а они в свою очередь «Нафтогазу» - лишь 30%.

“Я не могу объяснить этот феномен”, - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО дала поручение предприятиям ТКЭ в течение недели открыть распределительные счета в "Ощадбанке" для перечисления средств по оплате за газ.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины обязал предприятия теплокоммунэнерго открыть текущие распределительные счета со специальным режимом использования в ОАО «Ощадбанк» для усовершенствования расчетов за поставленный природный газ. Об этом сказано в постановлении Кабмина от 3 декабря 2008 г. №1082.

Согласно документу, ТКЭ обязаны также согласовывать с поставщиком газа НАК «Нафтогаз Украины» распределение выручки за тепловую энергию. Нормативы отчислений средств со счета в счет погашения стоимости поставленного газа закрепляются отдельным протоколом между теплоснабжающей организацией и ДК «Газ Украины».

В постановлении также отмечается, что в ходе распределения выручки за тепловую энергию, которая поступает на такие счета, теплоснабжающие предприятия обеспечивают выполнение обязательств по обеспечению 100% оплаты за потребленные энергоносители.