Как с помощью СМС возродить Запорожскую Сечь

Сегодня начинается акция по сбору средств для завершения строительства историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь» на территории Национального заповедника-острова «Хортица».

Как сообщал УНИАН, акция имеет название «Возродим Запорожскую Сечь». Инициаторами акции является заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, директор заповедника «Хортица» Максим ОСТАПЕНКО и меценат и бизнесмен Евгений ЧЕРНЯК.

Целью проекта является помощь по завершению строительства историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь», торжественное открытие которого запланировано на 14 октября 2009 года на Покров Пресвятой Богородицы (День украинского казачества).

Рассказывая историю создания историко-культурного комплекса «Запорожская Сечь», Н.ТОМЕНКО сказал, что он имел честь поддержать начало строительства, поскольку в 2005 году правительство Юлии ТИМОШЕНКО, в котором в то время он работал вице-премьер-министром по гуманитарным и социальным вопросам, выделило 5 миллионов гривен на строительство проекта.

«Благодаря поддержке правительства и меценатству Запорожского металлургического комбината «Запорожсталь», мы сегодня имеем почти завершенный архитектурный комплекс», - сказал Н.ТОМЕНКО. Он также отметил, что в условиях экономического кризиса «не стоит надеяться на помощь правительства и местной власти, а необходимо самостоятельно искать способы завершить этот проект».

Н.ТОМЕНКО убежден, что «совместными усилиями общественные деятели и бизнесмены сделают все, чтобы открыть комплекс «Запорожская Сечь» в этом году на большой христианский праздник - Покров Пресвятой Богородицы, которая, как известно была покровительницей казаков».

Н.ТОМЕНКО от Фонда «Справедливая страна» и меценат Е.ЧЕРНЯК уже сделали первые взносы - по 50 тысяч гривен - в завершение строительства комплекса.

По информации пресс-службы Н.ТОМЕНКО, в ходе кампании планируется размещение телевизионных роликов, радиорекламы и рекламных баннеров в Интернет-пространстве с призывами приобщиться к строительству, позвонив по телефону или отправив СМС. Звонить по телефону нужно на номер: 8 900 300 10 90, СМС можно отправлять на короткий номер 1090. Стоимость сообщения с любого оператора - 10 грн.

Также взносы в поддержку завершения строительства можно отправлять на счет Благотворительного фонда «Хортица» (Банковские реквизиты: идентификационный код 33610509, р/с 26008810101 в ОАО «МетаБанк», МФО 313582).