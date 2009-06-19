БЮТ на Закарпатье борется с Балогой?

11:01, 19 июня 2009
Политика
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Фракция обратилась к ГПУ

Фракция БЮТ в Закарпатском областном совете обращается к Генеральной прокуратуре Украины с требованием отреагировать на заявления о вмешательстве в работу областной территориальной избирательной комиссии.

Об этом УНИАН сообщил председатель фракции БЮТ в Закарпатском облсовете Андрей СЕРБАЙЛО.

Он, в частности, прокомментировал последние события вокруг решения Закарпатской территориальной избирательной комиссии от 17 июня относительно признания избранными депутатов Закарпатского облсовета. Этим решением вместо тех депутатов, которые были отозваны и досрочно прекратили свои полномочия, избранными были признаны 14 кандидатов, включенные в избирательный список БЮТ. За такое решение проголосовали 16 членов ТИК, против – 1, воздержался 1.

Как отметил А.СЕРБАЙЛО, после принятия такого решения, что, по его словам произошло на заседании ТИК в соответствии с действующим законодательством, на членов комиссии стали оказывать давление.

“После рассмотрения этого вопроса повестки дня ни у кого из членов ТИК никаких замечаний не было. Зная ситуацию в регионе, предполагая, что могут возникнуть проблемы, мы попросили членов комиссии, которые проголосовали “за”, поставить на решении свои подписи, что они и сделали”, - сообщил депутат облсовета.

Но, отметил А.СЕРБАЙЛО, секретарь ТИК не смогла на следующий день поставить на этот документ печать, поскольку к ней ночью приехал председатель комиссии и забрал ключи от сейфа. “Когда я утром пришел к председателю ТИК и попросил поставить печать на решение, он в категорической форме отказался это сделать, мотивируя, что к нему поступают заявления от членов комиссии об отзыве подписей”, - сказал А.СЕРБАЙЛО.

Он отметил, что на протяжении последних дней на членов ТИК со стороны представителей власти и некоторых политических сил осуществляется давление. “Через родственников, знакомых выходили и рекомендовали написать заявление определенного содержания (об отзыве подписи о поддержке решения ТИК – УНИАН)”, - сказал А.СЕРБАЙЛО, отметив, что имеет в распоряжении образец такого заявления.

Он сообщил, что фракция БЮТ в Закарпатском облсовете требует, чтобы этот вопрос взяла на контроль Генеральная прокуратура, выяснила, кто осуществляет давление на членов ТИК, и дала этим действиям правовую оценку.

“Существующая ситуация является грубым нарушением в избирательном процессе, вмешательством в работу территориальной избирательной комиссии, что должно иметь следствием серьезную ответственность вплоть до уголовной”, - заявил А.СЕРБАЙЛО.

Обращение в Генеральную прокуратуруи Министерство внутренних дел с просьбой обеспечить действие законов Украины на территории Закарпатской области направил  и заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО .

 «Неформальной причиной беспрецедентного давления на деятельность ТИК называют стремление бывшего главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ взять под полный контроль власть в Закарпатье и, в частности, избрать новым председателем Закарпатского областного советап своего брата Ивана БАЛОГУ», заметил заместитель председателя ВР.

Как сообщал УНИАН, Закарпатская областная ТИК заявила о давлении на нее из-за признания избранными 14 новых депутатов Закарпатского облсовета от БЮТ вместо отозванных съездом.

Как говорится в сообщении ТИК, 17 июня состоялось заседание ТИК, во время которого было принято решение признать избранными 14 новых депутатов от БЮТ в составе Закарпатского облсовета вместо тех, которые были исключены съездом. Такое решение было принято 16 из 19 присутствующих членов ТИК на основании решения съезда БЮТ, который состоялся 30 июня 2008 года.

 

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