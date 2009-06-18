Томенко просит Генпрокуратуру и МВД разобраться в ситуации на Закарпатье

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО направил обращение в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой обеспечить действие законов Украины на территории Закарпатской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, 17 июня Закарпатская областная территориальная избирательная комиссия приняла решение «О признании избранными депутатов Закарпатского областного совета». Этим решением, вместо тех, что были отозваны и досрочно прекратили свои полномочия, избранными были признані 14 кандидатов, включенных в избирательній список БЮТ. За это решение проголосовали 16 членов комиссии, против – 1, воздержался - 1.

Вместе с тем, уже сегодня представители местной исполнительной власти начали давление и запугивание членов избирательной комиссии с целью вынудить их пересмотреть принятое решение, заявляет Н.ТОМЕНКО. «Неформальной причиной беспрецедентного давления на деятельность ТИК называют стремление бывшего главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ взять под полный контроль власть в Закарпатье и, в частности, избрать новым председателем Закарпатского областного советап своего брата Ивана БАЛОГУ», заметил заместитель председателя ВР.

Н.ТОМЕНКО направил обращение в правоохранительные органы с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и обеспечить действие законов Украины на территории Закарпатской области. «Я надеюсь, что правоохранительные органы в состоянии не допустить беззакония в Закарпатье и обеспечить выполнение норм действующего законодательства на всей территории страны», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Закарпатская областная ТИК заявила о давлении на нее из-за признания избранными 14 новых депутатов Закарпатского облсовета от БЮТ вместо отозванных съездом.

Как отмечается в сообщении ТИК, 17 июня состоялось заседание теризбиркома, во время которого было принято решение признать избранными 14 новых депутатов от БЮТ в составе Закарпатского облсовета вместо тех, что были исключены съездом. Такое решение было принято 16-ью из 19-ти присутствующих членов ТИК на основании решения съезда БЮТ, который состоялся 30 июня 2008 года.

Однако, утверждают в ТИК, уже под вечер 17 июня началось давление на членов комиссии с требованиями отозвать свои голоса и с целью восстановления исключенных депутатов в составе совета.