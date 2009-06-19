Литвин за мажоритарную систему выборов

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за мажоритарную систему выборов в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Шахтерске на встрече с жителями города.

«Нужно избирать не партию, а человека, а это мажоритарная система», - сказал спикер.

Он отметил, что это, конечно, усложнит работу ВР, так как нужно будет договариваться с каждым депутатом. Но зато будут представлены интересы всех территорий, подчеркнул В.ЛИТВИН.

«Я исключительно за мажоритарную систему, но знаю, что ее не пропустят. Тогда я выступаю за открытые списки», - сказал спикер.

Он убежден, что избиратель должен знать всех тех, за кого голосует, а не только партийного лидера и первую пятерку в партийном списке.

В.ЛИТВИН признался, что раньше знал всех депутатов парламента в лицо, а сегодня «только около 20% депутатов».