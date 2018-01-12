Суд оставил экс-регионала Ефремова под стражей еще на два месяца

Старобельский районный суд Луганской области 12 января по ходатайству обвинения продлил на 60 суток меру пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому в госизмене экс-председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде Александру Ефремову.

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Как передает Радио Свобода, Генеральная прокуратура Украины 4 января 2017 года направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Его обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА; в пособничестве в захвате Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности группировки «ЛНР»; государственной измене.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2017 года стало известно, что Ефремова конвоировали до Старобельска из Киева, где он находился под арестом с июля 2016 года.