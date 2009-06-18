Яценюк предлагает оставить ЧФ РФ в покое до 2017 года

Народный депутат, лидер инициативы “Фронт перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает, что до 2017 года нет оснований говорить о выводе Черноморского флота России с территории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, действующие соглашения также не дают оснований говорить об изменении арендных ставок для баз Черноморского флота России.

“Мы - европейское государство и имеем соглашение о временном пребывании Черноморского флота на территории Украины. В соглашении предусмотрен четкий срок – 2017 год, до этого ни одна из сторон не имеет права нарушить условия этого соглашения. В одностороннем порядке не может стоять вопрос о выводе флота или изменении арендных ставок”, – сказал А.ЯЦЕНЮК.

Вместе с тем он отметил, что вопрос продления срока пребывания ЧФ РФ в Украине не стоит в повестке дня.