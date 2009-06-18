Литвин знает, что рассмотрение криминального инцидента ВР не минует

Верховная Рада рассмотрит вопрос об участии народного депутата от БЮТ Виктора ЛОЗИНСКОГО в криминальном инциденте в Кировоградской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что не владеет сегодня полной информацией о данном происшествии и знает о нем только из сообщений СМИ.

«Я попросил, чтобы обратились и получили исчерпывающую информацию, так как этот вопрос будет актуализирован и в понедельник на заседании Верховной Рады», - сказал В.ЛИТВИН.

Он пояснил, что когда заводится уголовное дело на народного депутата, с него не снимается депутатская неприкосновенность, но когда уголовное дело уже расследовано и нужно принимать решение о мере ответственности, тогда поступает соответствующее представление в Верховную Раду и парламент его рассматривает.

«Если такое представление будет, такой факт будет установлен окончательно…, а куда деваться Верховной Раде, если не рассматривать этот вопрос», - отметил В.ЛИТВИН.

Он повторил, что дал поручение, чтобы «предварительную исчерпывающую информацию мне предоставили как председателю Верховной Рады».

Как сообщал УНИАН, 16 июня около 20.00 неподалеку от пгт Головановск Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, Головановским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Головановского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб мужчина 1954 года рождения.

В соответствии с полученной информацией, депутат вместе с местными руководителями прокуратуры и МВД ехал в автомобиле вдоль охотничьих угодий. В человеке на обочине они заподозрили браконьера. Согласно предварительным данным, тот стрелял в сторону машины. После этого между мужчинами возникло столкновение, в результате которого депутат, прокурор и работник правопорядка задержали напавшего.

По информации УНИАН, нападавшим оказался безработный житель Головановского района. Он был доставлен в Головановскую центральную райбольницу с диагнозом «травматический шок и огнестрельное ранение», где скончался в ходе оказания ему медицинской помощи.

У В.ЛОЗИНСКОГО, Е.ГОРБЕНКО и М.КОВАЛЬСКОГО диагностированы порезы и ушибы, которые они получили при сопротивлении мужчины. У погибшего были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия и нож.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, на место происшествия для выяснения обстоятельств выезжал областной прокурор Геннадий ТЮРИН с двумя заместителями, а также сотрудники милиции. Была организована доследственная проверка, по результатам которой Управлением МВД в области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжелое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особой пытки или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или повлекшее смерть потерпевшего). По этой статье предусмотрено наказание от 7 до 10 лет заключения.

Следователи выдвинули несколько версий инцидента, которые сейчас отрабатываются.

В то же время в Департаменте связей с общественностью МВД УНИАН заявили, что не владеют информацией по этому поводу.

В свою очередь первый вице-премьер Александр ТУРЧИНОВ заявил, что В.ЛОЗИНСКИЙ не причастен к гибели мужчины.