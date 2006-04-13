Украина надеется, что Россия опомнится

Украина надеется, что российская сторона ответственно подойдет к наработкам по созданию самолета Ан-70.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий ФИЛИПЧУК, комментируя информацию о намерении России отказаться от участия в проекте по созданию этого самолета.

«Мы все-таки надеемся, что российская сторона ответственно подойдет ко всем нашим прошлым наработкам в этом отношении», - сказал он.

При этом В.ФИЛИПЧУК добавил, что, «бесспорно, вывод из этой истории, который давно нужно было сделать, заключается в том, что Украине следует полагаться, в первую очередь, на собственные силы, однако это не исключает попытку решить с российской стороной в доброжелательном и конструктивном духе все проблемы, связанные с Ан-70».

В.ФИЛИПЧУК отметил, что пока еще в этом вопросе не поставлена точка, и необходимо дождаться завершения консультаций и переговоров.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля главнокомандующий ВВС РФ генерал Владимир МИХАЙЛОВ заявил, что Россия может отказаться от участия в совместной украинско-российской программе создания самолета Ан-70.

По словам главнокомандующего ВВС России, Ан-70 вышел за рамки среднего самолета, стал тяжелым, при этом демонстрирует низкую эффективность в этом качестве. Российская сторона заявляет о выходе из проекта при условии возвращения Украиной вложенных россиянами средств и предоставлении Украине права стать единственным оператором проекта.

Справка УНИАН. Самолет Ан-70 предназначен для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов и техники. Среди военно-транспортных самолетов только Ан-70 садится на грунтовые площадки длиной 600-900 м и может перевозить всю номенклатуру военных грузов стран СНГ и НАТО.