Великобританию устраивает, что Киев не имеет шансов стать членом ЕС - Financial Times

С географической точки зрения Великобритания и Украина находятся на противоположных концах Европы. Но в отношении ЕС у них в какой-то момент может оказаться много общего.

Об этом сообщает "Главред" со ссылкой на Financial Times.

"Соглашение об ассоциации ЕС и Украины, подписанное в 2014 году, окончательно вступило в действие в сентябре. Его целью является такой тип тесного партнерства, который может устроить Великобританию и ЕС в предстоящие годы", - цитирует автора статьи Тони Барбера InoPressa.

Эрика Шищак из Исследовательского центра по торговой политике Великобритании Университета Сассекса недавно опубликовала работу, посвященную соглашению ЕС и Украины. Как она указывает, оно не предполагает членства в едином рынке ЕС или таможенном союзе, но включает в себя доступ на обширный рынок товаров и услуг, а также поощряет тесное сотрудничество в таможенной сфере, отмечает издание

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Кроме того, британских противников неконтролируемой миграции должно устроить то, что соглашение об ассоциации с Украиной не предполагает свободы передвижения - основополагающего принципа членства в ЕС. Вместо этого договором предусматривается либерализация визового режима и разрешения на работу.

Кроме того, в соглашении Украины с ЕС ничего не намекает на то, что Украина может стать полноценным членом Евросоюза, что полностью совпадает с пожеланиями сторонников "Брекзита", опасающихся возможных уловок в новом соглашении с ЕС, которые могут позволить впоследствии вернуть страну в блок.

"Дискуссии о будущем отношений Великобритании и ЕС, в основном, базируются на норвежской и канадской моделях или их вариантах. Но судьбоносные события и тенденции меняют политический ландшафт Европы. С британской точки зрения, это делает соглашение между ЕС и Украиной наиболее подходящей моделью" - отмечает издание.