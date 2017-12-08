Евросоюз и Лондон достигли прорыва на переговорах о Brexit

Европейская комиссия рекомендует перейти ко второму этапу переговоров о выходе Великобритании из ЕС ("Брекзит"). Об этом сообщил председатель Еврокомисиии Жан-Клод Юнкер на совместной пресс-конференции с британским премьером Терезой Мэй в пятницу, 8 декабря, в Брюсселе, как пишет DW.

Теперь страны ЕС должны решить, были ли достигнуты "достаточные успехи" во время первой фазы переговоров, сообщил далее Юнкер.

Президент Европейского Совета Дональд Туск, в свою очередь, призвал как можно скорее завершить переговоры о переходном периоде, "чтобы предприятия и граждане имели ясность".

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Лондон и Брюссель на протяжении нескольких месяцев не могли добиться единого мнения по целому ряду центральных пунктов. Тремя основными спорными вопросами являлись сумма компенсации, которую Лондон должен выплатить за выход из ЕС, будущие права 3,2 млн граждан ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, и открытость границы Великобритании с Ирландией.

А вот британский правый популист и активный агитатор за выход Великобритании из ЕС Найджел Фарадж прокомментировал переход ко второй фазе переговоров как переход к "следующей фазе унижения".

Ранее ЕС давал Лондону время до воскресенья для достижения компромисса в спорных вопросах относительно Brexit. Тереза Мэй рассчитывает, что Евросоюз определит основные вехи для выхода Великобритании из сообщества на саммите 14 и 15 декабря.