Президент победил популизм на 65%

За последний месяц Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал около 65% «популистских» законов, принятых Верховной Радой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в 2005 году (с 24 января) на подпись Президенту Украины поступило 334 закона, из которых он в 2005 году подписал 249, в 2006 – 12, возвратил в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения в 2005 году 57 законов, в 2006 году – 16; при этом к 11 законам право вето применялось 2-3 раза.

В 2006 году на подпись Президенту Украины поступило 196 законов, из которых он подписал 113, возвратил в Верховную Раду для повторного рассмотрения 73; при этом к 17 законам право вето глава государства применил 2-3 раза; преодолено вето относительно трех законов; в настоящее время на рассмотрении находится 10 законов.

Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2006 год» В.ЮЩЕНКО подписал 30 декабря 2005 года. Отмеченный закон вступил в силу 1 января 2006 года. Поэтому все вето, подписанные Президентом Украины в 2006 году, готовились с учетом положений отмеченного закона.

В 2006 году предложения о возвращении в Верховную Раду Украины для повторного рассмотрения 46 законов обосновывались, в частности, их несогласованностью с соответствующими положениями Конституции Украины что касается требования сбалансированности бюджета Украины, а также Бюджетного кодекса Украины, закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2006 год», поскольку предусматривали дополнительные расходы из госбюджета или уменьшения поступлений в него в 2006 и в следующие годы (по оценкам Министерства финансов Украины, на сумму 57,6 млрд. грн.).

За последний месяц (с 11 марта 2006 года) Президент Украины заветировал 47 законов (из 73 рассмотренных, что составляет около 65%; таким образом, в конце срока полномочий Верховной Рады Украины, когда она начала все чаще принимать популистские законы, этот показатель существенно вырос – обычно он составлял 30-40%).

Чаще всего основаниями для применения права вето были несоответствие положений законов, внесенных на подпись, Конституции Украины, международным обязательствам Украины, экономическим возможностям государства, ограничение конституционных прав человека, несогласованность с другими законами, которые являются базовыми в соответствующих сферах (Бюджетный кодекс, закон Украины «О местном самоуправлении в Украине», налоговые законы и тому подобное).