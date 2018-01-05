Рост минималки, тарифов, безвиз с Эмиратами и сортировка мусора: какие изменения ждут украинцев с января 2018 года (видео)

В частности, минимальная зарплата украинцев выросла с 3200 грн до 3723 грн. С 1 января 2018 года изменился также выход на пенсию: в 60 – при наличии 25 лет стажа, в 63 – 15-25 лет стажа, в 65 – если на 01.01.2019 есть 15-16 лет стажа; если стаж меньше 15 лет – соцпомощь. Военные пенсии выросли в среднем на 1500 грн.

Не начался новый год и без роста тарифов. С 1 января 2018 года электроэнергия подорожала на 9,5%. Также с января повысились предельные тарифы на фиксированную телефонию в среднем на 8,3%. Кроме того, выросли тарифы Укрпочты на пересылку почтовых отправлений в среднем на 16%. Международные отправления подорожали на треть.

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С 1 января 2018 года каждый пациент может получать первичную помощь бесплатно у выбранного семейного врача. С 1 января 2018 года максимальная скорость движения транспортных средств в населенных пунктах снижена с 60 км/ч до 50 км/час. С 1 января электрокары можно купить без НДС. С 1 января 2018 года на украинской границе заработала система биометрического контроля для иностранцев и лиц без гражданства.

Также с 1 января 2018 года в Украине запрещено утилизировать мусор без переработки и сортировки. В случае нарушения штраф для населения 340-1360 грн, юридических лиц – 850-1700 грн. С 1 января зарплата учителей выросла на 25%. Это в среднем +1500 грн к окладу. Зарплаты военнослужащих выросли в 4,5 раза. Например, инспектор пограничной службы И категории получал 760 грн, а теперь – 3350 грн.

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Япония с 1 января упростила визовый режим для украинцев. А между Украиной и ОАЭ вступил в силу безвизовый режим.