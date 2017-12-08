Доллар по 29,3 грн/долл, инфляция 9% и повышение минималки: ключевые цифры Госбюджета-2018 (видео)

Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2018 год. Инфляция ожидается на уровне 9%, рост ВВП запланирован в 3%. Дефицит бюджета – 81,8 млрд грн, госдолг – 1 999,3 млрд грн. Прогнозируемый курс доллара – 29,3 грн/долл.

Минимальная зарплата должна вырасти до 3723 грн, минимальная пенсия – до 1497 грн. На оборону будет выделено 165,3 млрд грн, на социальные расходы – 122 млрд 700 млн грн. Дорожный фонд будет иметь 46,7 млрд грн, затраты на коммунальные субсидии составят 71 млрд грн.

Читайте такжеЖурналист показал, на каких авто депутаты приехали голосовать за бюджет (фоторепортаж)

На повышение зарплат педагогам будет выделено 6,7 млрд грн, на кинематограф – 1 млрд грн. Тогда как на содержание Верховной Рады запланировано аж 1 млрд 729,6 млн грн.