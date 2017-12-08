Доллар по 29,3 грн/долл, инфляция 9% и повышение минималки: ключевые цифры Госбюджета-2018 (видео)

20:07, 08 декабря 2017
Политика
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Минимальная зарплата должна вырасти до 3723 грн.

Верховная Рада приняла бюджет-2018 / скриншот УНИАН

Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2018 год. Инфляция ожидается на уровне 9%, рост ВВП запланирован в 3%. Дефицит бюджета – 81,8 млрд грн, госдолг – 1 999,3 млрд грн. Прогнозируемый курс доллара – 29,3 грн/долл.

Минимальная зарплата должна вырасти до 3723 грн, минимальная пенсия – до 1497 грн. На оборону будет выделено 165,3 млрд грн, на социальные расходы – 122 млрд 700 млн грн. Дорожный фонд будет иметь 46,7 млрд грн, затраты на коммунальные субсидии составят 71 млрд грн.

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На повышение зарплат педагогам будет выделено 6,7 млрд грн, на кинематограф – 1 млрд грн. Тогда как на содержание Верховной Рады запланировано аж 1 млрд 729,6 млн грн.

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Новость в сюжете: Госбюджет-2018
Теги: #минимальная пенсия#повышение минимальной зарплаты#принятие бюджета