Координационный штаб проводит заседание по делу правозащитницы Ноздровской

В Вышгороде проходит заседание специального координационного штаба по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской, сообщает "112 Украина".

На заседании находятся первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, руководители департамента уголовного розыска и главного следственного управления НПУ. Они заслушивают руководителей Вышгородской полиции и следователей.

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"В настоящее время достаточно много работы сделано. Допрошено большое количество человек относительно движения перемещения потерпевшей с места ее работы до непосредственно места обнаружения трупа. Проводится поквартирный, подворовой обход села Демидов и близлежащих населенных пунктов", – заявил Аброськин журналистам.

Пресс-секретарь управления Нацполиции в Киевской области Николай Жукович сообщил, что по данным экспертизы, на теле погибшей Ирины Ноздровской нашли около 10-ти ножевых колотых ранений в области шеи.

Правоохранительные органы призывают людей, которые 29 декабря 2017 годи видели что-то, что может помочь следователям, сообщать об этом.

Напомним, юрист Ирина Ноздровская пропала 29 декабря. Через два дня, 1 января, ее тело нашли в водоеме возле с. Демидов Вышгородского района Киевской области. У нее остались дочь и пожилая мать.

Ноздровская занималась делом о гибели своей сестры - Светланы Сапатинской, которую в с. Демидов 30 сентября 2015 года насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

После смертельного ДТП Россошанского сначала не арестовали, а отпустили под домашний арест. В мае 2017 года его приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря 2017 года состоялось заседание Апелляционного суда Киева, который отказал Россошанскому в амнистии и продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

2 января в Киеве состоялась акция протеста под зданием областного управления Нацполиции в связи с убийством Ноздровской. Протестующие требовали провести объективное расследование преступления и отправить в отставку руководителя ГУ НП в Киевской области Дмитрия Ценова.