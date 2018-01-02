Посольство США призвало привлечь к ответственности виновных в убийстве Ноздровской

16:38, 02 января 2018
Политика
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Американские дипломаты выразили соболезнования семье погибшей.

Посольство США призвало привлечь к ответственности виновных в убийстве Ноздровської \ Фото Ирина Ноздровська/Facebook

В посольстве США в Украине призвали украинские органы власти привлечь к ответственности виновных в убийстве адвоката Ирины Ноздровской, тело которой было найдено в реке в Вышгородском районе Киевской области. Об этом посольство США сообщило в "Tвиттере".

Читайте такжеКлимкин назвал вызовом для государства убийство правозащитницы Ноздровской"Шокированы и расстроены смертью активистки Ирины Ноздровской. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования ее семье и друзьям. Виновных необходимо привлечь к ответственности", - отметили дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы с. Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Как написала в Facebook журналист Анна Молчанова, Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Дмитрий Россошанский. По словам Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство") расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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