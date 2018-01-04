В "Киевстаре" заявили о масштабном обыске

В офисе крупнейшего оператора мобильной связи «Киевстара» налоговая полиция провела обыск по подозрению в неуплате налогов в сумме почти 1,5 млрд грн, сообщил на своей странице в соцсети Facebook президент компании Петр Чернышев.

«Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. Проникли через охрану всей вот такой бригадой, просто раздвинув наш турникет, и предъявили нам постановление Шевченковского районного суда г. Киева о разрешении провести обыск нашего офиса», - написал он.

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По его словам, полиция искала три договора, заключенных еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и несколько десятков дополнительных документов к ним.

Чернышев отметил, что на протяжении двух лет идет суд по иску ГФС Украины к «Киевстару» о неуплате почти 1,5 млрд грн в бюджет Украины.

"Мы никогда не отказывались предоставлять документы и отвезли в суд целый грузовик (это не шутка!) доказательств. Однако суд посчитал это недостаточным и 26.12.2017, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам разрешение на обыск и изъятие документов", - отметил Чернышев.

Как сообщал УНИАН, компания "Киевстар" в третьем квартале 2017 года уплатила 1,4 млрд грн налогов и отчислений, а за 9 месяцев прошлого года - 3,5 млрд грн.

7 декабря вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию во время обысков, как и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска. В тексте закона сказано, что нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в Интернет.

Количество абонентов мобильной связи оператора составляет 25,4 млн пользователей. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom).