В Москве готовы документы о силах оперативного реагирования

Совет министров иностранных дел ОДКБ подготовил все документы для создания Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ.

Об этом заявил по итогам заседания министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ, передает РИА «Новости».

"Основным итогом сегодняшнего заседания СМИД стало выполнение поручений февральского саммита ОДКБ по вопросу о создании КСОР. Пакет документов готов - это Соглашение о КСОР и документы, касающиеся порядка развертывания и определения состава этих Коллективных сил", - сказал С.ЛАВРОВ журналистам.

Глава МИД РФ добавил, что эти документы выносятся на одобрение глав государств, которые встретятся через несколько часов в Кремле.

С.ЛАВРОВ также отметил, что в ходе заседания подготовлены планы до 2012 года по координации действий государств-членов ОДКБ в сфере преодоления последствий чрезвычайных ситуаций, в деле борьбы с нелегальной миграцией.

Участники заседания также одобрили план консультаций по внешнеполитической проблематике и по проблематике безопасности.

С.ЛАВРОВ указал, что на заседании согласовано заявление, которое рассмотрят главы государств (ОДКБ) на сегодняшней встрече.

Решение о формировании КСОР было принято в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности 4 февраля этого года главами стран ОДКБ - Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В числе основных целей создания КСОР - укрепление безопасности стран ОДКБ на фоне существующих и потенциальных угроз, включая терроризм, экстремизм и наркотрафик, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение эффективного участия ОДКБ в поддержании международного мира и безопасности.

С.ЛАВРОВ также заявил, что отсутствие белорусской делегации на саммите ОДКБ в Москве не является препятствием для принятия запланированных документов.