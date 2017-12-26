В России рассказали о планах по Донбассу на 2018 год и условиях выполнения "Минска"

Постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявляет, что делегация РФ будет добиваться от "сторон конфликта" на Донбассе полного освобождения пленных. Об этом он заявил журналистам, передает "РИА Новости".

"Запланированный обмен удерживаемыми сторонами конфликта на Донбассе людьми - это первый этап. Российская делегация в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта (Россия не признает себя стороной конфликта на Донбассе и настаивает на прямых переговорах между подконтрольными террористическими формированиями "ДНР" и "ЛНР", и Украина, - ред.) выполнения их обязательств по полному освобождению удерживаемых, несмотря на любое возможное противодействие. Контактная группа работает и будет работать над обменом всех удерживаемых лиц", - сообщил Грызлов.

Грызлов заявил, что в следующем году российская делегация в контактной группе якобы намерена продолжать "системную реализацию Минских соглашений", но при этом озвучил несколько условий для Украины.

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"Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевое - введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию (т. н."Формула Штайнмайера" предусматривает одновременное принятие Верховной Радой во втором чтении поправок в Конституцию, по которым Донбасс получает особый статус, и на оккупированной территории проходят местные выборы. При этом Россия параллельно с этим выводит своих войска и технику из Донбасса, - ред.). В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса. В сфере безопасности - на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жесткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, с полуночи 23 декабря в зоне АТО начал действовать объявленный режим прекращения огня. Соответствующее решение было согласовано 20 декабря трехсторонней контактной группой в Минске. При этом, как отчитываются в штабе АТО, российские гибридные войска систематически его нарушают.