"Рождественское перемирие": боевики обстреляли силы АТО в двух направлениях

Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня в течение всего вчерашнего дня, российско-оккупационные войска, в темное время суток, все же прибегли к провокации и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

"На Донецком направлении, около 19:00, российские наемники вели огонь по оборонительным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь в Приазовье. 5 мин калибра 120-мм в сторону украинских позиций прилетели из временно оккупированного населенного пункта Сосновское. На Луганском направлении из стрелкового оружия противник обстрелял наши опорные пункты возле Станицы Луганской", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское зафиксирован пролет вражеского БПЛА.

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"В целом, в течение прошлых суток, российско-террористические войска 2 раза нарушили режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь в ответ не открывали. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что боевики в нарушение "рождественского перемирия" более часа обстреливали пригороды Авдеевки из гранатометов.