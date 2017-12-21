Глава "украинского ФБР" рассказал о карьерном взлете при Януковиче и своей зарплате (видео)

Государственное бюро расследований Украины со штатом в полторы тысячи специалистов возглавил загадочный Роман Труба.

Как будет работать аналог американского ФБР с сентября следующего года руководитель рассказал в сюжете ТСН.

По его словам, компетенцией ГБР будет расследование уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников, включительно с президентами, которые потеряли свои полномочия, министров, депутатов, правоохранителей, в том числе прокуроров САП и следователей НАБУ, судей и военных преступников. "Если речь идет о получении неправомерной выгоды, это расследуют сотрудники НАБУ. Все другие преступления расследует ГБР", - пояснил Труба.

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Свою победу в конкурсе над весьма влиятельными конкурентами, в частности главным военным прокурором Анатолием Матиосом, руководитель бюро пояснил соответствием требованиям к кандидату на должность. "Учтена была моя независимость в отношении любых политических сил. Мой профессиональный опыт – прошел все ступени от следователя районной прокуратуры до начальника следственного управления ГПУ", - считает он.

Труба рассказал, что планирует четко распределить обязанности между заместителями, чтобы не стать своеобразной "ширмой", за которой реальные полномочия сосредоточат в своих руках другие должностные лица ГБР. "Я буду судить о своих замах только по результатам их работы", - пообещал руководитель следственного органа.

Также Труба пообещал избегать выполнения каких-либо указаний от органов государственной власти. "Действительно, я был назначен во времена генерального прокурора Пшонки – это период, когда происходило становление меня, как руководителя", - ответил он на вопрос о сомнительных эпизодах в своей трудовой биографии. Другая сложная тема – имущественные декларации, в частности недавняя покупка родными недвижимости за немалые по украинским меркам деньги – квартира и гараж оцениваются в 80-100 тысяч долларов. "Родители, несмотря на то, что являются пенсионерами, работают. За 40 лет можно накопить деньги, чтобы купить квартиру во Львове", - пояснил Труба. Из своей зарплаты руководитель ГБР тайны делать не стал – он будет зарабатывать около 51 тысячи гривен.