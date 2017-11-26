Особняк, ресторан: журналисты рассказали о собственности семьи главы ГБР Трубы

Мать главы Государственного бюро расследований Романа Трубы зарегистрировала особняк площадью 300 квадратных метров в поселке Рудное вблизи Львова. Об этом сообщают "Наши деньги", ссылаясь на выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, передает Украинская правда.

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Ольга Труба зарегистрировала право собственности на дом в январе 2017 года. Также она владеет земельным участком возле жилья на 0,09 га. "Согласно выписке из Госкадастра, Ольга Труба регистрировала на себя еще один участок 0,0135 га рядом", - добавляет издание. Также в 2011 году на ее имя регистрировали еще один дом в этом же поселке на улице Ивана Павла ІІ (ранее Детская).

"Еще в июле 2017 года мать главы ГБР на основании договора пожизненного содержания зарегистрировала на себя 24-метровую квартиру в Львове на ул. Станция Лычаков. Этот дом – бывшая железнодорожная станция, которая сейчас используется как жилой дом. Семья Труб ранее регистрировалась в соседней 17-метровой квартире этого дома. Поэтому теперь Трубы владеют как минимум половиной бывшей железнодорожной станции", - отмечает НГ.

По данным издания, Ольга Труба работала в подразделении общественного питания Львовского научно-исследовательского радиотехнического института. У нее и ее мужа нет бизнеса.

Родственники Романа Трубы владеют львовским рестораном "Манускрипт". Отец главы ГБР работал на дистанции пути "Пидзамче" Львовской железной дороги. А в 2011 году Ольга Труба зарегистрировала на себя знак для товаров и услуг на львовский ресторан "У лысого Мацька".

Как известно, ГБР должно начать функционировать с 20 ноября 2017 года и, соответственно, начать досудебное следствие дел, которые сейчас расследуются органами прокуратуры.

В то же время, до сих пор Государственное бюро расследований не начало своей деятельности, а с 20 ноября 2017 года следователи органов прокуратуры лишаются полномочий относительно осуществления досудебного расследования преступлений, подследственных бюро.

16 ноября директором Государственного бюро расследования конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу. 22 ноября президент подписал указ о его назначении.