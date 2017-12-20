В Беларуси объяснили, почему голосовали против резолюции ООН по Крыму

Министерство иностранных дел Беларуси пояснило отказ поддержать на заседании Генеральной ассамблеи ООН резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Беларуси.

"Действительно, мы проголосовали против этой резолюции", - заявил начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Андрей Шупляк.

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"Беларусь всегда голосовала против любых страновых резолюций. Это наша принципиальная позиция. Мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве", - добавил он.

При этом дипломат сказал, что Генассамблея ООН не является местом для обсуждения и принятия подобных страновых документов.

"Голосование против страновых резолюций – не свидетельство бесчувственности Беларуси к озабоченности их инициаторов. Наше голосование против этого инструмента – попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности. Без настойчивого поиска путей и возможностей к сближению позиций, за рамками обвинительных резолюций, решения существующих проблем не найти", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, за обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)" проголосовали 70 стран, воздержались 76 стран, против проголосовали 26, в том числе Россия, Армения, Беларусь, Сербия, Китай, Индия Казахстан.