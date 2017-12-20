"Не хочу находиться с этим м***ком в студии": нардеп от "Свободы" устроил истерику в прямом эфире и облил своего коллегу водой (видео)

Внефракционный народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко вступил в ожесточенный спор с нардепом от "Оппоблока" Николаем Скориком в прямом эфире телеканала Zik, после чего выплеснул на него воду из стакана и покинул студию.

В разгар спора Ильенко спросил Скорика, считает ли он Россию агрессором. Скорик в ответ назвал его провокатором и "примитивным националистом".

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"Вы не народный депутат Украины, а раб Москвы, холуй. Вы не можете даже сказать, что Россия – это агрессор. Вы работаете на агрессора, вы – пятая колонна, которая уничтожает Украину. И только потому, что власть сейчас с вами договорились, она вас не трогает!" – сказал Ильенко.

В ответ Скорик заявил, что за подобные слова Ильенко может "засунуть себе свои вопросы...". Разозлившийся Ильенко вылил на Скорика воду и заявил, что не хочет находиться "с этим м*даком в одной студии", снял микрофон и ушел.

См. видео с 9.50 минуты

Интересно, что за час до этого в эфире этого же канала экс-народный депутат Людмила Супрун облила водой своего оппонента, банкира Сергея Фурсу в ответ на то, что он назвал ее слова чушью.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили опубликовал открытое письмо Порошенко. Лидер "Руху новых сил" заявил, что они с президентом находятся "по разные стороны баррикад", обвинил его в нежелании проводить реформы и призвал уйти в отставку.