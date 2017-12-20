"Январь будет решающим": посол оценил ситуацию с возможным возвращением РФ в ПАСЕ

Пока ситуация относительно возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы не определена, но она решится после новогодних праздников.

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Об этом в эфире Громадского сообщил посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

«Ситуация очень динамичная. Она меняется из недели в неделю. Будем ждать завершения новогодних праздников. Январь будет решающий. Ситуация зависла в воздухе и чаши весов могут склониться в сторону любой стороны», — сказал он.

Он отметил, что еще три недели назад РФ и ее адвокаты были уверены, что Россия вернется в ПАСЕ.

«Однако за последние три недели была проведена Украиной фундаментальная работа дипломатическими и парламентскими каналами для того, чтобы доказать нашу логику, наши аргументы до наших партнеров. Также очень важным был тот факт, что на ситуацию вокруг участия России в ПАСЕ обратили внимание журналисты, эксперты и начали в публичном пространстве не соглашаться с этим сценарием возвращения и приводить аргументы против него», — сказал Кулеба.