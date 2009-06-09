Ющенко одинаково относится и к Тимошенко, и к Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что относится одинаково и к лидеру БЮТ, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, и к лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Тому ли, этому ли подал руку, назад бери – считай пальцы», - сказал Президент.

В то же время, он отметил, что нельзя относиться к Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧУ пренебрежительно, поскольку они лидеры политических сил, которых поддерживают миллионы людей, и именно так он к ним и относится.

В.ЮЩЕНКО отметил, что когда выступает с критикой, говорит больше о процессах, а не о персоналиях. и Ю.ТИМОШЕНКО “достается больше критики, поскольку она руководитель правительства, руководитель (парламентского) большинства”.

Он отметил, что, по сути, в Украине - парламентская республика, потому на премьер-министре лежит большая персональная ответственность за ситуацию в государстве.

«Власть всегда больше отвечает, чем оппозиция», - сказал Президент, отметив, что сегодня в стране фактически «институт безответственности», когда есть парламентская коалиция, которая подтверждается заключением Конституционного Суда, но у всей коалиции нет большинства.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что вынужден был вносить антикризисный пакет законодательства в Верховную Раду, потому что это не делало правительство. Он подчеркнул, что правительственные чиновники должны понять, что нельзя формировать политику ради своей собственной выгоды.

В то же время Президент подчеркнул, что сегодня необходимо консолидировать работу власти и оппозиции для стабилизации ситуации в Украине.

В.ЮЩЕНКО отметил, что именно до проведения президентских выборов, когда неизвестно, кто станет Президентом, необходимо вносить изменения в Конституцию.

Также глава государства считает, что именно до президентских выборов необходимо сформировать общественное, гражданское движение, которое обеспечило бы недопущение сворачивания демократических преобразований в будущем, укрепило единство страны.