Тимошенко: были встречи и с Литвиным, и Януковичем, и НУ, и коммунистами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что переговоры о создании широкой коалиции она проводила со всеми политическими силами, представленными в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

«Я еще раз подтверждаю и хочу опровергнуть тезис, что это было раздел на двоих. Переговоры велись со всеми командами всех фракций без исключения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, «были встречи и с ЛИТВИНЫМ, и с ЯНУКОВИЧЕМ, и с «Нашей Украиной» - со всеми лидерами, и с коммунистами».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что целью широкой коалиции БЮТ видел выход из политического и экономического кризиса в Украине. «Я не отрицаю такие встречи. Они были и имели целью консолидацию вокруг конституционных изменений и выхода Украины из кризиса», - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, «если бы не разрушительная деятельность Президента, то депутатам удалось бы объединиться вокруг этих приоритетов».