Тимошенко считает Януковича основным конкурентом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает своим основным конкурентом на следующих президентских выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА и выражает уверенность в своей победе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Безусловно и без сомнений, моим главным конкурентом на выборах будет Виктор ЯНУКОВИЧ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она подчеркнула, что это было ясно давно, поскольку команды БЮТ и Партии регионов конкурируют еще с 2004 года.

«Именно между нами развернется настоящая борьба за победу в президентской кампании», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она сказала, что уверена как в своей личной победе, так и в победе своей команды.

Говоря о предвыборной президентской кампании, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что делала все для того, чтобы не разъединять страну, но это ей не удалось, и предвыборная кампания приведет к очередному расколу.