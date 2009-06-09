Тимошенко напомнила, как Ющенко завалил референдум

Разработанный БЮТ проект Конституции даст Украине сильную и мощную перспективу с логической системой государственного устройства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции журналистам.

Она напомнила, что фракция БЮТ в ближайшие дни намерена внести на рассмотрение Верховной Рады проект новой Конституции, в котором предусматривается введение парламентской формы правления.

«Наша политическая сила официально внесет в парламент свой сбалансированный, такой, который мы хотели видеть, такой, какой мы отстаивали, проект Конституции, который, я уверена, может достаточно серьезно изменить ситуацию в Украине, изменить в лучшую сторону и ликвидирует бесконтрольность власти и абсолютную ее аморальность с точки зрения коррупционных действий, с точки зрения абсолютной безграничности принятия, в том числе и неконституционных решений, не буду сейчас называть ветви власти», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что разрабатывать этот проект Конституцию БЮТ начал еще в сентябре 2007 года, и в этом проекте предполагается парламентская форма правления в стране.

«Парламентская форма правления успешна в сотнях стран, и в том числе и в большинстве европейских стран. Единственное, чего нельзя допускать (в Конституции – УНИАН), так это хаотичного смешения двух систем (президентско-парламентской формы правления - УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что еще в сентябре 2006 года было собрано 6 млн. подписей в поддержку проведения всенародного референдума по вопросу формы правления.

«Но именно в то время, если вы помните, именно Президент страны завалил этот референдум… Если бы тогда мы это сделали, у нас была бы возможность уже на концепции, определенной народом, разрабатывать ту систему правления, которая больше всего воспринимается украинским обществом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, у нее будет достаточно много времени, чтобы доказать, что парламентская форма правления более жесткая и гармонизированная чем любая другая.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что при нынешней форме правления Президент в некоторых случаях не опирается на большинство в парламенте и таким образом является более слабым, чем премьер-министр, который будет избираться всенародно в ходе парламентских выборов (при парламентской форме правления) и который в своих действиях будет опираться на большинство в ВР.

«Этот вопрос глубоко дискуссионный, но категорически не связан с каким-то отступлением от интересов общества с желанием где-то и как-то распределить власть», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.