Продержится ли мэр Киева еще три года?

Председатель Шевченковской райгосадминистрации столицы Виктор ПИЛИПИШИН не верит, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ продержится в своем кресле еще три года.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении В.ПИЛИПИШИНА в связи с сегодняшним решением Конституционного Суда Украины о полномочиях местных депутатов и председателей городских, сельских и поселковых советов, избранных на внеочередных местных выборах.

По словам В.ПИЛИПИШИНА, Киев не выдержит еще три года правления Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его команды.

„Я не допускаю даже мысли, что ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще три года будет управлять Киевом, как ему заблагорассудится. Если за три года он привел город к банкротству, то за аналогичный срок столица может вообще превратиться в трущобный „рай”, - подчеркнул В.ПИЛИПИШИН.

Он убежден, что поскольку Конституционный Суд пролонгировал полномочия нынешнего столичного председателя, то “единственной надеждой на смещение мэра” является общественная активность киевлян.

Как отметил В.ПИЛИПИШИН, если киевляне в рамках закона, организованно и целенаправленно будут протестовать “против произвола, происходящего в столице, центральная власть не сможет оставаться слепой и глухой к мнению людей, особенно накануне президентских выборов”.

По словам председателя Шевченковской РГА, Киев сегодня находится на 91-ом месте в рейтинге городов, пригодных для жизни.

„За нами идут столицы Алжира, Бангладеш и Зимбабве. С такими темпами через три года жизнь в этих городах по сравнению с Киевом будет казаться курортом”, - прогнозирует он.

В.ПИЛИПИШИН напомнил, что результаты местного референдума в Шевченковском районе показали, что 92% его жителей поддерживают проведение городского референдума о недоверии Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

“Киевляне должны продолжить акции морального давления на власть во всех законных формах. И тогда возможны два варианта: или мы сумеем провести общегородской референдум по недоверию городскому председателю, или высокопоставленные должностные лица на Грушевского и на Банковой наконец увидят, что происходит у них под носом, и примут решение о смещении этой циничной и непрофессиональной столичной власти”, - подчеркнул В.ПИЛИПИШИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 июня, председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК обнародовал решение КС по конституционному представлению Киевского городского совета, согласно которому депутаты местных советов и сельские, поселковые, городские председатели, избранные на внеочередных выборах, приобретают полномочия соответственно на пятилетний и четырехлетний срок.

А.СТРИЖАК отметил, что, анализируя положения Конституции и других законодательных актов, судьи КС пришли к выводу, что законодательством не различаются сроки полномочий депутатов местных советов и сельских и поселковых председателей в зависимости от того, избраны они на очередных или внеочередных выборах.

Таким образом, отметил он, депутаты местных советов и городские и сельские председатели после внеочередных выборов относятся к новоизбранным органам местного самоуправления и на них распространяются нормы закона относительно сроков полномочий: для местных советов – пять лет, а для городских, поселковых, сельских председателей – четыре года.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ был переизбран на должность Киевского городского председателя на внеочередных выборах 25 мая 2008 года.