Ющенко просит украинцев не беспокоиться о его будущем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО попросил украинцев не беспокоиться о его будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Я не хочу часто повторять, но не беспокойтесь, где в будущем будет ЮЩЕНКО. Беспокойтесь, где вы будете – в каком государстве, в каком обществе и с каким суверенитетом", - отметил глава государства, комментируя последние события вокруг нереализованных договоренностей между Партией регионов и Блоком Юлии Тимошенко.

"Я уже говорил о своем намерении. Когда придет время мне выступить, почему я как Президент должен так поступить, я соберу специальную пресс-конференцию. Я объясню, какие у нас есть выборы, чего нужно остерегаться, причем буду говорить вам честно как гражданин Украины", - отметил В.ЮЩЕНКО.

В то же время он выразил убеждение, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обязана идти на выборы главы государства, отметив, что “сегодня говорить о том, кто идет в Президенты, – это как "пир во время чумы".

"Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО обязана идти на выборы. Как мне давал информацию народный депутат фракции БЮТ, когда было последнее тревожное заседание фракции, ТИМОШЕНКО назвала два аргумента, почему нужно быть с Партией регионов", - сообщил В.ЮЩЕНКО.

"Если Юлия Владимировна – это с ее слов – идет на общие выборы Президента, то она проигрывает. Потому те, кто имеет иммунитет, должны понять, что нам нужно идти в "ширку", чтобы смоделировать ситуацию, когда права премьера не пострадают, а Виктору Федоровичу предоставить право единолично назначать руководителя СБУ", - сказал В.ЮЩЕНКО.