В Одессе откроют филиал Института Горшенина

11-го июня в 12.00 в Одессе откроется филиал Киевского института проблем управления имени Горшенина. Адрес филиала: улица Ланжероновсекая, 5 ( угол Пушкинской), 2 этаж. В программе церемонии открытия пресс-конференция директора института Костя Бондаренко и презентация первого социологического исследования "Настоящая Одесса". Среди вопросов пресс-конференции: оценка одесситами своего материального положения, как изменилась жизнь в Одессе за последний год, на решение каких проблем, в первую очередь, должны быть направлены усилия городских властей и насколько эффективно эти проблемы сей час решаются городскими властями, удовлетворены ли одесситы качеством услуг ЖКХ, как горожа не оценивают деятельность мэра и губернатора.