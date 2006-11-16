Регионалы опять готовы к широкой коалиции
14:36, 16 ноября 2006Политика
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Координатор антикризисной коалиции Раиса БОГАТЫРЁВА заявляет, что Партия регионов подтверждает свою готовность к созданию широкой коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила журналистам сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Мы были и остаемся сторонниками широкой коалиции», - сказала Р.БОГАТЫРЁВА.
По ее словам, «Наша Украина» должна присоединиться к процессу ее создания. «Я убеждена, что другого выхода нет», - добавила депутат.
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