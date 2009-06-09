У Ющенко есть два кандидата в министры обороны

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завтра планирует подать в Верховную Раду кандидатуру министра обороны, но высказывает сомнение, что она будет поддержана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что у него есть две кандидатуры на эту должность, и сегодня вечером он примет окончательное решение.

В то же время Президент отметил, что вопрос сегодня не в том, что нет человека, который может достойно и профессионально возглавлять Министерство обороны.

По словам В.ЮЩЕНКО, ключевой преградой является позиция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. По его словам, сегодня цель премьера – руководить правительством в ручном режиме. Потому Президент прогнозирует, что вряд ли министр обороны будет назначен.