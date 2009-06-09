Янукович: быть Президентом ВР, при всем уважении к парламенту, – этого мало...

Лидер Партии регионов Виктор Янукович сознает, что его решение идти на всенародные выборы, а не на выборы в парламенте не все восприняли с пониманием. Но он добавляет: “я действительно не могу иначе”. Такое утверждение содержится в заявлении лидера ПР, распространенном пресс-службой партии.

“Быть Президентом Верховной Рады, при всем уважении к парламенту, – этого мало, чтобы поднять такой тяжелый груз, которым является сейчас задание преодолеть кризис, - заявил Янукович. - Для этого нужно быть Президентом всего народа”.

По мнению лидера регионалов, добиться возрождения Украины сможет лишь “будущий Президент Украины, который сможет опираться на могучее плечо украинского народа, который будет признан мировым сообществом, который будет иметь добрые взаимоотношения с государствами – соседями”.

К этому Янукович добавил, что в настоящее время он предлагает всем сотрудничество: “Я призываю сегодня всех – не будем тратить время на всевозможные мелкие выяснения отношений, на суету, на соревнование кто кого более болезненно оскорбит – отдадим наши силы для реформ. То, что можно сделать уже сейчас, не будем откладывать на завтра. Вот вам моя рука, рука фракции Партии регионов – мы готовы к конструктивному сотрудничеству и ожидаем от вас такого же ответственного шага”.