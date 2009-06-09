Регионалы хотят еще поработать с БЮТ над изменениями к Конституции

Партия регионов готова продолжить консультации с БЮТ о внесении изменений в Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Несмотря на то, что в ближайшее время не будет создана широкая коалиция, я надеюсь, что работа над проектом Конституции будет продолжена», - сказал он.

«Без БЮТ ни одно решение по поводу Конституции не может быть принято, потому что неучастие кого-либо не дает арифметического количества состава необходимых депутатов. Я надеюсь, мы и в дальнейшем продолжим консультации, чтобы внести в парламент согласованный текст», - отметил А.ЛАВРИНОВИЧ.