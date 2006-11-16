Бессмертного и Еханурова прочат в руководство НСНУ

Наиболее вероятной парой нового руководства Совета НСНУ в партии называют народных депутатов Украины Юрия ЕХАНУРОВА и Романа БЕССМЕРТНОГО.

Об этом в контексте сегодняшнего заседания Совета НСНУ и избрания председателя Совета и председателя исполкома партии сообщил УНИАН источник в офисе партии.

По информации собеседника агентства, на должность председателя Совета партии сейчас обсуждаются кандидатуры Ю.ЕХАНУРОВА, Р.БЕССМЕРТНОГО, Петра ПОРОШЕНКО, также называются фамилии Игоря ЮХНОВСКОГО и Петра ОЛИЙНЫКА.

Относительно председателя исполкома партии, то обсуждаются кандидатуры, снова-таки, Ю.ЕХАНУРОВА и Р.БЕССМЕРТНОГО, а также – Петра ЖЕБРИВСКОГО.

Заседание Совета НСНУ запланировано на 17.00.