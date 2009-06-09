Тимошенко созывает пресс-конференцию

Сегодня в 17.30 в пресс-центре Кабинета министров состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, вход в Дом правительства будет осуществляться с ул. Грушевского, 12/2, через 1-й и 3-й подъезды.

Аккредитация проводится до 16.30 по телефонам: 256-75-82, 256-65-71, 256-66-32, 256-66-43.