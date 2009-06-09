Затулин вылетел из Крыма

Депутат Государственной думы Российской Федерации, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН сегодня в 13.30 вылетел из Симферополя в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам в аэропорту консул-советник Генерального консульства РФ в Симферополе Владимир ПАШЕДКО.

По его словам, перед вылетом украинская сторона в лице пограничников нарушила предварительные договоренности с российским парламентарием о том, что он пройдет в VIP-зал и там сам купит билет.

«Нас в течение часа держали на поле, препятствуя, таким образом, господину ЗАТУЛИНУ в приобретении билета для возвращения на родину», - сказал В.ПАШЕДКО. В этой связи представитель генконсульства сделал заявление-протест.

В.ПАШЕДКО также сообщил, что в настоящее время К.ЗАТУЛИН чувствует себя «более-менее нормально».

«Но обстановка была весьма и весьма нервозной перед посадкой в самолет», - заявил консул-советник.

На вопрос, собирается ли К.ЗАТУЛИН еще прилететь в Украину, В.ПАШЕДКО ответил, что такое желание наверняка у него есть.

«Известны чувства ЗАТУЛИНА к Украине, к стране, к украинцам, это братская любовь к братскому народу», - сказал В.ПАШЕДКО.

«То, что у него желание такое есть (посетить Украину – УНИАН) и будет всегда, в этом я не сомневаюсь», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 6 июня К.ЗАТУЛИНУ, который прибыл в Крым для участия в фестивале «Великое русское слово», не разрешили сойти с трапа самолета. После нескольких часов препирательств с украинскими пограничниками и сотрудниками СБУ у К.ЗАТУЛИНА резко подскочило давление, ему вызвали «скорую» и госпитализировали в одну из больниц Симферополя. Там он находился под присмотром украинских силовиков. Представителей прессы в палату к российскому парламентарию не пускали.

В июле 2008 года СБУ сроком на один год запретило К.ЗАТУЛИНУ въезд на территорию Украины. В августе того же года Департамент информации Министерства иностранных дел России сообщил о том, что этот запрет снят.