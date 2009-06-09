У Тимошенко опять серьезные проблемы с макроэкономическим прогнозом

На этой неделе документ об основных направлениях бюджетной политики не может быть рассмотрен, поскольку еще «не сформировалась окончательная позиция правительства», заявил на заседании Согласительного совета руководства Верховной Рады министр Кабинета Министров Украины Петр КРУПКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, это связано с тем, что существуют «серьезные проблемы сейчас с прогнозом макроэкономических показателей».

П.КРУПКО добавил, что международные финансовые организации «в последнее время пересмотрели прогноз развития мировой экономики на ближайший период, и это тоже создает определенные проблемы для правительства».

По его словам, сейчас Министерство экономики работает над данным документом, и на одном из ближайших заседаний правительства будут рассмотрены основные направления бюджетной политики.

В то же время П.КРУПКО обратился в Верховную Раду с просьбой рассмотреть как можно скорее во втором чтении изменения к Бюджетному кодексу, поскольку там содержатся новые подходы, предусматривающие передачу больших полномочий по формированию бюджета на уровень местных органов власти.

В ответ первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ спросил: «Почему вы не выполняете закон? Вот вы рассказываете о том, что не будете его выполнять. Разве законы для правительства не существуют?».

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил на этой неделе рассмотреть во втором чтении законопроект об изменениях к Бюджетному кодексу, а на следующей неделе «предложить правительству рассмотреть основные направления бюджетной политики». «Это же не значит, что мы уже бюджет принимаем, но подходы основные, тенденции мы должны очертить, посмотреть, какая у нас будет денежно-кредитная политика», - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 1 июня на Согласительном совете В.ЛИТВИН заявил, что Кабинет Министров внес на рассмотрение парламента документ об основных направлениях бюджетной политики на 2010 год.